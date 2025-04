L’UEFA ne va pas se précipiter dans le conflit opposant Mbappé au PSG

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre est déclarée. Depuis son départ du Parc des Princes l’été dernier, l’attaquant du Real Madrid réclame près de 55,4 millions d’euros d’impayés à son ancienne écurie, entre primes de signature et d’éthique, ainsi que les salaires d’avril, mai et juin 2024. L’affaire a connu un nouveau tournant ce jeudi, après la saisie de cette somme à titre conservatoire sur les comptes de club parisien, qui pourrait risquer gros auprès de l’UEFA.

L’avocate du Français, Delphine Verheyden, estime que l’instance européenne doit de saisir du dossier, et a expliqué quelle était sa démarche : «Kylian Mbappé a saisi la FFF pour qu’elle indique à l’UEFA, conformément à ses obligations, l’exigence d’un impayé du PSG qui le priverait de sa licence UEFA pour la Ligue des Champions lors de la saison 2025-2026». Cependant, d’après les informations de L’Équipe, il n’y a que très peu de chances que cela arrive. L’instance présidée par Aleksander Čeferin préfère agir prudemment dans ce genre de situations, et ne va pas déroger à la règle dans ce cas précis. Les supporters parisiens n’ont donc visiblement pas d’inquiétude à avoir quant à la participation de leur club à la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.