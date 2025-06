PSG : Achraf Hakimi a-t-il relancé la course au Ballon d’Or ?

Fort d’un collectif impressionnant et loué à travers l’Europe entière, le Paris Saint-Germain a remporté, samedi soir, la première Ligue des Champions de son histoire. Intraitable face aux hommes de Simone Inzaghi (5-0), le club de la capitale est ainsi entré dans une nouvelle dimension et peut désormais croire en un avenir radieux. Auteur d’une saison 2024-2025 qui restera, dans les mémoires, comme l’une des plus marquantes du récit parisien, le PSG se retrouve, aujourd’hui, considéré comme l’un des onze les plus efficients. Désormais basé sur une puissance collective déroutante, le projet francilien pourrait toutefois mettre à l’honneur de nombreuses individualités dans les mois à venir.

Décisif contre Aston Villa, Arsenal et l’Inter !

Plus jeune joueur français à être titularisé en finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué - élu homme du match après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive - devrait, à ce titre, remporter le prochain Golden Boy. Mais ce n’est pas tout. Héroïque lors des phases finales de la C1 et globalement solide sur sa ligne tout au long de la saison, Gianluigi Donnarumma postule, lui, au Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année. Enfin, Ousmane Dembélé, impliqué sur trois des cinq buts parisiens à l’Allianz Arena, a de son côté envoyé un sacré message à Lamine Yamal, Kylian Mbappé & co dans la course au Ballon d’Or. À moins que…

En effet, si l’international français - décisif à 46 reprises (33 buts, 13 passes décisives) en 49 matches toutes compétitions confondues, dont 14 fois (8+6) en Ligue des champions en 15 sorties - semble disposer, à l’heure où nous écrivons ces lignes, d’une longueur d’avance pour succéder à Rodri, un de ses coéquipiers pourrait bien se mêler à la lutte finale. Son nom ? Achraf Hakimi. Auteur de 9 buts et 14 offrandes en 48 matches cette saison, le latéral droit marocain réalise un exercice tout simplement étincelant. Pierre angulaire du système de Luis Enrique, le natif de Madrid n’a cessé d’apporter sa contribution offensive et défensive au cours des derniers mois. Rarement pris de vitesse et globalement solide dans le duel, le droitier d’1m81 a surtout, une nouvelle fois, prouvé qu’il était un attaquant hors pair.

Un élément incontournable dans le système de Luis Enrique

Samedi soir, après un service parfait de Désiré Doué, c’est d’ailleurs lui qui libérait les siens peu avant le quart d’heure de jeu (12e). Un but annonciateur d’une soirée finalement historique. Dans la continuité d’une saison jusqu’alors bluffante, Hakimi a ainsi complété son argumentaire de prétendant crédible à la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Déjà buteur en quart de finale contre Aston Villa, puis face à Arsenal lors de la demi-finale retour, le natif de Madrid a finalement clôturé cette campagne européenne avec 4 réalisations et 5 offrandes. Des statistiques résumant à elles seules la contribution de l’ex-Intériste dans le collectif parisien.

Régulier tout au long de la saison - même dans les moments les plus compliqués du PSG - le numéro 2 des Rouge et Bleu, fiable des deux côtés du terrain, peut-il alors prétendre au prochain Ballon d’Or ? Si l’histoire de ce trophée ne lui donne pas forcément la faveur des pronostics - notamment en raison de son poste «plus défensif» - l’international marocain (83 sélections, 10 buts) n’a pourtant pas grand chose à envier à la concurrence. Que ce soit collectivement (un triplé avec le PSG, une troisième place avec le Maroc lors des derniers JO) ou sur le plan individuel (statistiques, volume de jeu, impact dans les gros matches), Hakimi répond plus que jamais aux critères établis. Pour ce qui est du dernier, à savoir la classe et le fair-play, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est d’ailleurs pas en reste…

Bourreau de son ancien club du côté de l’Allianz Arena, le Parisien de 26 ans s’est là-aussi distingué de la plus belle des manières. «C’est une soirée incroyable, depuis qu’on est arrivé à Munich, on a senti que c’était à nous. On a fait un gros travail. J’ai essayé de rester concentré pour aider l’équipe. Après le but marqué ce n’était pas forcément facile et je ne voulais pas célébrer. Je m’excuse envers les supporters de l’Inter qui m’ont soutenu et qui m’ont respecté. On a une équipe jeune, on doit continuer de travailler», glissait humblement le vice-capitaine des nouveaux champions d’Europe. Aussi habile balle au pied que face aux micros tendus, Achraf Hakimi pourrait-il alors voler la vedette à Ousmane Dembélé dans la dernière ligne droite ? Réponse le 22 septembre prochain…