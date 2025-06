PSG : Fabian Ruiz est aux anges !

Le PSG est champion d’Europe pour la première fois de son histoire ! Tombeur de l’Inter Milan, samedi soir à l’Allianz Arena, le club de la capitale a écrit la plus belle page de son récit. De quoi combler tout un vestiaire, à l’instar de Fabian Ruiz. «C’est la première fois, c’est quelque chose d’incroyable. L’équipe et toutes les personnes qui travaillent dans ce club sont tellement heureux. Tant de joie. Nous voulons fêter ça avec la famille, les amis et avec tous les fans à Paris. C’est quelque chose d’historique qui ne peut pas être expliqué. Cette équipe, cette ville, ces fans le méritaient et je suis très heureux d’avoir pu faire quelque chose d’historique», a notamment assuré le milieu espagnol.

Sur son petit nuage et fier d’avoir contribué à l’histoire du PSG, le joueur de 29 ans a finalement conclu son passage en zone mixte en détaillant la progression du club, auteur d’un triplé retentissant. «Depuis l’arrivée de l’entraîneur, nous jouons très bien. Son idée nous a coûté un peu au début mais petit à petit nous avons progressé. Cette année, nous avons remporté tous les titres possibles et maintenant il y en a d’autres. En attendant, nous devons célébrer car nous savons à quel point il est difficile de gagner la Ligue des Champions, la première dans l’histoire du PSG. Je suis très heureux d’avoir gagné ce trophée».