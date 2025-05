Ousmane Dembélé annonce la chaise roulante à Didier Deschamps

Sacré champion d’Europe pour la première fois de son histoire après sa victoire 5-0 contre l’Inter Milan, le PSG savoure. Décisif dans le succès parisien où il aura été de tous les bons coups dans cette finale même s’il n’a pas marqué, Ousmane Dembélé n’a pas manqué d’afficher sa joie au micro de M6.

Il a notamment eu des mots pour son sélectionneur Didier Deschamps. Alors que la France va jouer ce jeudi en Ligue des Nations contre l’Espagne et qu’il est convoqué, Ousmane Dembélé n’a pas pu assurer à son sélectionneur de son état et de celui de ses coéquipiers parisiens en équipe de France, Bradley Barcola, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. «Didier va nous revoir bizarre. Il va nous revoir en chaise roulante», a-t-il déclaré avec humour.