C1 : la réaction classe du Real Madrid après le sacre du PSG

Ce samedi soir, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire en s’imposant largement face à l’Inter Milan (5-0). Paris débloque donc son palmarès en C1 et n’est plus qu’à 14 longueurs du Real Madrid.

Le club espagnol a d’ailleurs réagi à la victoire du PSG ce dimanche sur ses réseaux sociaux. «Félicitations au PSG et à ses fans pour leur Ligue des Champions 2024-2025 bien méritée. Et nos félicitations les plus spéciales à notre bien-aimé Luis Enrique, avec un souvenir sincère et affectueux pour sa fille Xana.»