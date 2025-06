Les réactions de l’OM et de Marseille après le sacre du PSG en Ligue des Champions

Pour certains, ce dernier samedi soir du mois de mai sera leur plus beau souvenir footballistique. Après tant d’années, le Paris Saint-Germain a enfin remporté cette Ligue des Champions tant attendue, et avec la manière qui plus est, s’attirant les louanges de la presse internationale. Un jour qui restera donc gravé dans l’histoire du club de la capitale. Mais en France, forcément, ils étaient aussi nombreux à être derrière l’Inter pour cette finale. C’était surtout vrai dans le sud de la France, où les fans de l’Olympiqu de Marseille ne voulaient pas voir leur ennemi juré remporter cette étoile qui leur manquait. Les Marseillais restent les premiers, mais plus les seuls…

Sur les réseaux sociaux, le maire de la ville Benoît Payan s’est ainsi exprimé : « à jamais les premiers 🌟 Marseille pour toujours #TeamOM ». Le célèbre influenceur pro-OM Mohamed Henni a lui affiché, sur ses nombreux comptes, son dépit suite à ce sacre du PSG que les Marseillais redoutaient tant. Présent en tribunes à Munich samedi soir, il a même enfilé le maillot du PSG.

Le PSG, « à jamais les deuxièmes » pour les Marseillais

Un discours forcément plus mesuré du côté de la presse phocéenne où on n’oublie pas que l’OM reste à jamais le premier club français à avoir remporté cette compétition. « Après quatorze ans et plus de 2 milliards d’euros dépensés en indemnités de transferts, le PSG version Qatar a donc fini par décrocher la Ligue des champions. L’OM a un successeur au palmarès de la C1. Mais qu’on ne s’y trompe pas, les Marseillais resteront à jamais les premiers à s’être installés tout en haut du foot européen », précise ainsi La Provence. « 32 ans après l’OM, les Parisiens à jamais les deuxièmes à remporter la Ligue des champions », peut-on lire dans ce même article ainsi qu’en une de l’édition du jour du quotidien.

Contrairement à de nombreux clubs de Ligue 1 comme le LOSC ou l’AS Monaco, ou même le FC Barcelone à l’international, l’Olympique de Marseille n’a pas félicité publiquement le Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux. Aucun joueur ne s’est logiquement exprimé suite à ce sacre parisien également. Autant dire qu’à Marseille, on voudra oublier ce week-end au plus vite…