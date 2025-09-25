Ligue des Champions, droits TV : le grand danger qui menace Canal+

Il y a plus de 20 ans, la Comission européenne avait fait pression sur l’UEFA pour que les droits TV des compétitions européennes n’excèdent pas une période trop longue, afin de maintenir une concurrence vive de manière régulière. Résultat, les appels d’offres pour diffuser la Ligue des Champions et ses petites sœurs la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence ont lieu tous les trois ans. Mais cela pourrait bien changer, avec l’évolution des lois et les nouvelles tendances, incarnées en 2022 par Paramount qui a lâché 1,5 milliard de dollars pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des Champions, pour les Etats-Unis, jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

Signer un contrat longue durée est aujourd’hui une possibilité pour l’UEFA, qui pourrait bien décider de s’engager sur du très long terme pour sécuriser des revenus toujours plus élevés. Mais ce n’est pas tout. Comme expliqué par Bloomberg et L’Equipe, l’instance européenne veut clairement séduire les opérateurs comme Netflix, Amazon, Youtube ou Apple TV+. Comment ? En offrant pour la première fois de mutualiser les droits de plusieurs pays. Par exemple, Netflix pourrait proposer lors du prochain appel d’offres, qui aura lieu au début du mois d’octobre, une somme folle lui permettant de disposer des droits de diffusion pour l’Europe entière. Même si Canal+ offrait une somme conséquente pour conserver ses droits sur la France, il pourrait être battu par une offre globale, dépendant ainsi des autres diffuseurs européens et du montant qu’ils proposeront de leur côté.

Canal+ peut perdre la main

Jusqu’alors, l’UEFA vendait les droits de ses compétitions de manière individuelle, avec un diffuseur par pays (TNT en Angleterre, Canal+ en France, etc etc).. Le dernier appel d’offres avait ainsi vu Canal+ conserver ses droits pour un montant de 480 M€ par saison. Désormais, la chaîne cryptée devra se méfier des géants du web, qui pourraient investir le marché européen sur cette compétition, et donc français. L’UEFA pourrait en effet décider de vendre, par exemple à Netflix, si l’offre équivaut, ou est supérieure, à la somme des offres dans les différents pays.

La suite après cette publicité

Pour Canal+, il faudra désormais battre la concurrence classique mais aussi celles d’Amazon, Netflix and co, qui pourraient chambouler totalement le marché. La chaîne cryptée devra ainsi espérer que les diffuseurs classiques des autres pays européens proposent des montants conséquents (Sky en Italie, Telefonica en Espagne, TNT en Angleterre etc), et ce alors qu’Amazon et DAZN ont déjà investi le terrain européen dans plusieurs pays (Allemagne, Portugal, Italie). Après avoir beaucoup communiqué sur ses droits, justifiant ainsi sa volonté de ne pas surenchérir sur la Ligue 1, Canal+ se retrouve donc sous pression. Les droits en cours s’achèveront à l’issue de la saison 2026-2027. Pour le cycle suivant, l’UEFA devrait recevoir les offres autour du mois d’octobre et communiquer les réponses durant le mois de novembre.

La liste des diffuseurs de la Ligue des Champions en Europe :

Albanie: Tring

Allemagne : DAZN, Amazon Prime, ZDF

Armenie: Fast Media

Autriche: Sky Austria, Canal+, Servus TV, ORF

Azerbaijan: CBC Sport, İçtimai TV

Biélorussie : Okko

Belgique: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet

Bosnie-Herzegovine: Arena Sport

Bulgarie: bTV, A1 Bulgaria

Croatie: HRT, Arena Sport

Chypre: CYTA

Rep tchèque: TV Nova

Danemark: Viaplay

Espagne: Telefonica

Estonie: TV3

Finlande: MTV Oy

France: Canal+

Georgie: Setanta, Silknet

Gibraltar: Gibtelecom

Grece: Cosmote TV, AlterEgo

Hongrie: RTL, Sport 1

Islande: Syn, Viaplay

Israel: The Sports Channel

Italie: Sky, Amazon Prime

Kazakhstan: Quest Media, Qazsport

Kosovo: RTK, Artmotion

Lettonie: TV3

Lituanie: TV3

Luxembourg: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN

Malte: PBS, Melita

Moldavie: Setanta, Jurnal TV

Montenegro: Arena Sport

Macédoine du nord: Arena Sport

Norvège: TV2 Norway

Pays-bas: Ziggo Sport

Pologne: Canal+

Portugal: Sport TV, DAZN

Republiqued’Irlande: RTE, Premier Sports, Virgin Media

Roumanie: DIGI, Clever Media

Royaume-Uni: TNT Sports, Amazon Prime, BBC

Russie: Okko

Serbie: Arena Sport, RTS

Slovaquie: TV Nova

Slovenie: Pro Plus, Sportklub

Suède: Viaplay

Suisse: blue, SRG

Turquie: TRT

Ukraine: Megogo, Football TV UA