Ligue des Champions, droits TV : le grand danger qui menace Canal+
Avec des droits de diffusion jusqu’en 2027, Canal+ avait assuré son avenir européen. Mais la prochaine campagne d’appel d’offres propose plusieurs nouveautés pour encourager les géants du web à investir massivement pour une diffusion globalisée sur le marché européen, au détriment de la chaîne cryptée en France…
Il y a plus de 20 ans, la Comission européenne avait fait pression sur l’UEFA pour que les droits TV des compétitions européennes n’excèdent pas une période trop longue, afin de maintenir une concurrence vive de manière régulière. Résultat, les appels d’offres pour diffuser la Ligue des Champions et ses petites sœurs la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence ont lieu tous les trois ans. Mais cela pourrait bien changer, avec l’évolution des lois et les nouvelles tendances, incarnées en 2022 par Paramount qui a lâché 1,5 milliard de dollars pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des Champions, pour les Etats-Unis, jusqu’en 2030.
Signer un contrat longue durée est aujourd’hui une possibilité pour l’UEFA, qui pourrait bien décider de s’engager sur du très long terme pour sécuriser des revenus toujours plus élevés. Mais ce n’est pas tout. Comme expliqué par Bloomberg et L’Equipe, l’instance européenne veut clairement séduire les opérateurs comme Netflix, Amazon, Youtube ou Apple TV+. Comment ? En offrant pour la première fois de mutualiser les droits de plusieurs pays. Par exemple, Netflix pourrait proposer lors du prochain appel d’offres, qui aura lieu au début du mois d’octobre, une somme folle lui permettant de disposer des droits de diffusion pour l’Europe entière. Même si Canal+ offrait une somme conséquente pour conserver ses droits sur la France, il pourrait être battu par une offre globale, dépendant ainsi des autres diffuseurs européens et du montant qu’ils proposeront de leur côté.
Canal+ peut perdre la main
Jusqu’alors, l’UEFA vendait les droits de ses compétitions de manière individuelle, avec un diffuseur par pays (TNT en Angleterre, Canal+ en France, etc etc).. Le dernier appel d’offres avait ainsi vu Canal+ conserver ses droits pour un montant de 480 M€ par saison. Désormais, la chaîne cryptée devra se méfier des géants du web, qui pourraient investir le marché européen sur cette compétition, et donc français. L’UEFA pourrait en effet décider de vendre, par exemple à Netflix, si l’offre équivaut, ou est supérieure, à la somme des offres dans les différents pays.
Pour Canal+, il faudra désormais battre la concurrence classique mais aussi celles d’Amazon, Netflix and co, qui pourraient chambouler totalement le marché. La chaîne cryptée devra ainsi espérer que les diffuseurs classiques des autres pays européens proposent des montants conséquents (Sky en Italie, Telefonica en Espagne, TNT en Angleterre etc), et ce alors qu’Amazon et DAZN ont déjà investi le terrain européen dans plusieurs pays (Allemagne, Portugal, Italie). Après avoir beaucoup communiqué sur ses droits, justifiant ainsi sa volonté de ne pas surenchérir sur la Ligue 1, Canal+ se retrouve donc sous pression. Les droits en cours s’achèveront à l’issue de la saison 2026-2027. Pour le cycle suivant, l’UEFA devrait recevoir les offres autour du mois d’octobre et communiquer les réponses durant le mois de novembre.
La liste des diffuseurs de la Ligue des Champions en Europe :
Albanie: Tring
Allemagne : DAZN, Amazon Prime, ZDF
Armenie: Fast Media
Autriche: Sky Austria, Canal+, Servus TV, ORF
Azerbaijan: CBC Sport, İçtimai TV
Biélorussie : Okko
Belgique: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
Bosnie-Herzegovine: Arena Sport
Bulgarie: bTV, A1 Bulgaria
Croatie: HRT, Arena Sport
Chypre: CYTA
Rep tchèque: TV Nova
Danemark: Viaplay
Espagne: Telefonica
Estonie: TV3
Finlande: MTV Oy
France: Canal+
Georgie: Setanta, Silknet
Gibraltar: Gibtelecom
Grece: Cosmote TV, AlterEgo
Hongrie: RTL, Sport 1
Islande: Syn, Viaplay
Israel: The Sports Channel
Italie: Sky, Amazon Prime
Kazakhstan: Quest Media, Qazsport
Kosovo: RTK, Artmotion
Lettonie: TV3
Lituanie: TV3
Luxembourg: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malte: PBS, Melita
Moldavie: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Macédoine du nord: Arena Sport
Norvège: TV2 Norway
Pays-bas: Ziggo Sport
Pologne: Canal+
Portugal: Sport TV, DAZN
Republiqued’Irlande: RTE, Premier Sports, Virgin Media
Roumanie: DIGI, Clever Media
Royaume-Uni: TNT Sports, Amazon Prime, BBC
Russie: Okko
Serbie: Arena Sport, RTS
Slovaquie: TV Nova
Slovenie: Pro Plus, Sportklub
Suède: Viaplay
Suisse: blue, SRG
Turquie: TRT
Ukraine: Megogo, Football TV UA
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer