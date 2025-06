Le Bayer Leverkusen chipe un joueur au PSG !

Ce samedi soir, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire en s’imposant largement face à l’Inter Milan en finale (5-0). Les dirigeants parisiens peuvent savourer ce sacre tant attendu depuis le rachat du club par QSI. Mais il faudra vite revenir à la réalité du football estival : le mercato. Car le club de la capitale va perdre un premier joueur dans les prochains jours, et c’est un gros potentiel.

Lancé cette saison par Luis Enrique, le jeune Axel Tape (17 ans) arrivait en fin de contrat cet été et le PSG espérait bien le prolonger. Mais le jeune français veut lancer sa carrière rapidement et a fait le choix de voler de ses propres ailes et ne signera pas un nouveau contrat à Paris. Selon les informations de Sky Germany, il vient de passer sa visite médicale avec le Bayer Leverkusen. Il va signer dans la foulée un contrat jusqu’en 2030 et rejoindre donc libre le club allemand, coaché désormais par Erik ten Hag.