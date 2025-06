Ligue 1 : le PSG remporte le championnat des pelouses

Alors que le PSG a une fois de plus écrasé la concurrence en Ligue 1, avec une avance de 19 points sur l’OM, les Parisiens peuvent se réjouir d’un second titre : celui de la meilleure pelouse du championnat. La LFP a révélé ce mercredi le classement des gazons des équipes du premier et second échelon du championnat de France, et celui du Parc des Princes a reçu la meilleure note, tandis que le FC Metz peut se targuer d’avoir le meilleur terrain de Ligue 2.

« À l’issue de la 34ᵉ et ultime journée de championnat, le Paris Saint-Germain s’impose pour la seconde année consécutive en tête de la Ligue 1 McDonald’s, avec une excellente moyenne de 19. Le Stade de Reims décroche la deuxième place grâce à une note de 18,12, juste devant l’Olympique de Marseille, qui retrouve le podium pour la première fois depuis la saison 2021-2022, avec une solide moyenne de 18,01. » À noter que le plus mauvais élève de Ligue 1 est Toulouse, avec une note de 15,37.