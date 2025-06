Cinq choses à savoir sur Ilya Zabarnyi, la piste prioritaire du PSG en défense

Un phénomène de précocité humilié par la France

Pur produit de la formation du Dynamo Kiev, Ilya Zabarnyi a vite été lancé au niveau professionnel. Débutant à 18 ans et 10 jours contre le FK Desna (0-0), il a mis tout le monde d’accord directement, jouant en Ligue des Champions cinq jours plus tard lors d’un tour préliminaire contre l’AZ Alkmaar (2-0). Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à évoluer en Coupe d’Europe avec le Dynamo Kiev derrière Maksim Koval (17 ans et 251 jours). Juste derrière, il est sélectionné pour la première fois en sélection ukrainienne alors qu’il n’avait que 7 apparitions à son actif. Lancé contre la France le 7 octobre 2020, il a dépassé Andriy Shevchenko en devenant le 2e plus jeune international ukrainien derrière Sergiy Rebrov à 18 ans, 1 mois et 5 jours. Une première sélection compliquée car la Zbirna avait été humiliée 7-1 par la France lors de ce match amical.

Révélé à l’Euro 2020

Capé à 47 reprises avec l’Ukraine (2 but), Ilya Zabarnyi est indiscutable en sélection depuis ses débuts. Le 13 octobre 2020 lors d’une victoire 1-0 contre l’Espagne, il y avait alors livré son premier match référence avec la Zbirna. Convoqué à l’Euro 2020, il avait livré une compétition solide avec son pays qu’il a aidé à se qualifier pour la première fois de son histoire en quarts de finale avec notamment un huitième de finale héroïque contre Suède (2-1 après prolongations). Si l’Euro 2024 s’est moins bien passé avec une sortie en phase poules malgré 4 points, Ilya Zabarnyi reste un patron de l’Ukraine et l’Euro 2020 lui a permis de s’offrir une plus grande exposition.

Un nouveau profil "à la Pacho" ?

Défenseur référence avec Bournemouth en Premier League, Ilya Zabarnyi se distingue notamment par ses qualités physiques importantes. Joueur de duel, propre que ce soit au sol ou dans le domaine aérien, Ilya Zabarnyi compte 22 cartons jaunes et 4 cartons rouges en 5 ans de carrière. Un bilan assez honnête vu l’engagement qu’il montre dans son jeu. Rapide et rarement dépassé, il était le parfait complément de Dean Huijsen cette saison. Si l’Espagnol s’est distingué par sa qualité de pied, de conduction du ballon et sa propreté, Ilya Zabarnyi était davantage dans l’intensité et la prise de risques. Il a d’ailleurs réalisé 4 tacles réussis (seul le Français Maxence Lacroix fait mieux avec 5 tacles réussis) en position de dernier défenseur preuve de sa grande confiance en lui. S’il est moins en vue que Dean Huijsen sur la relance, Ilya Zabarnyi reste très bon dans ce domaine avec notamment un jeu de long de qualité. Si son profil se rapproche plus de celui de Willian Pacho quand on le compare aux défenseurs centraux du PSG, Ilya Zabarnyi sera plutôt en concurrence avec Marquinhos pour le poste de défenseur central axial droit.

Impliqué dans la guerre en Ukraine

Comme de nombreux coéquipiers de sa sélection, Ilya Zabarnyi est touché par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine. Dans un entretien pour The Times, il avait notamment admis avoir pensé prendre les armes pour aider son pays : «je me suis demandé : que puis-je faire de mieux pour mon pays ? J’ai pensé à retourner me battre. Je peux simplement prendre les armes et apprendre. Je peux dire : "Stop, je ne veux pas jouer au football", mais non, je dois jouer. Le peuple ukrainien a besoin que je le dise au monde […] Lorsque la guerre a éclaté, j’ai donné beaucoup d’argent pour notre armée, pour notre peuple, pour mes amis qui partent à la guerre et défendent notre pays. C’est une action héroïque. Nous aidons simplement leurs familles, car elles sont seules. J’ai de la nourriture, un logement, la sécurité, et d’autres n’en ont pas. Je dois aider. Si les Ukrainiens n’aident pas les Ukrainiens, alors pourquoi les Européens, les Américains ou les Anglais devraient-ils aider ?» Il s’est notamment distingué en insultant le président américain Donald Trump après une rencontre qui s’était mal passée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky : «il vaut également la peine d’ajouter quel connard est Trump.» Sa position contre l’invasion russe est marquée et affichée. Reste à savoir si la possibilité d’être un coéquipier du gardien russe Matvey Safonov sera un problème ou non pour Ilya Zabarnyi vu le contexte politique.

Un 13e Ukrainien en Ligue 1 ?

En cas d’arrivée en Ligue 1, Ilya Zabarnyi pourrait devenir le 13e joueur ukrainien à évoluer en Ligue 1. Les Niçois Oleksandr Bogdan Skotsen et Ostap Steskiv étaient arrivés en 1948 quand Pierre Pchenitchnyi a débarqué en 1951. Joueur ukrainien avec le plus de matches de Ligue 1 à son actif (58 rencontres), Oleksandr Zavarov aura brillé sous le maillot de Nancy. Si les passages de Pavlo Yakovenko (1992) à Sochaux, Sergiy Skachenko (1999) à Metz, Maksym Levitsky (2020) à Saint-Étienne, Yuriy Yakovenko (2014) à Ajaccio et Mykola Kukharevych (2021) à Troyes sont anecdotiques, trois joueurs ont été vu plus récemment. Peu utilisé cette saison, Eduard Sobol évolue du côté de Strasbourg. Danylo Ignatenko est passé du côté de Bordeaux entre janvier 2022 et juin 2024 quand Ruslan Malinovskyi a porté le maillot de l’Olympique de Marseillependant six mois entre janvier 2023 et août 2023. Mis à part Oleksandr Zavarov, les Ukrainiens n’ont pas vraiment brillé en Ligue 1 et Ilya Zabarnyi devra faire mieux qu’eux.