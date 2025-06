Donnarumma rappelle son envie de rester au PSG

Gianluigi Donnarumma est l’un des enjeux du mercato du Paris Saint-Germain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2026, le gardien italien va-t-il prolonger son bail ? Alors que les négociations trainent en longueur, le principal intéressé a réitéré ce mercredi en conférence de presse son envie de rester chez les Rouge et Bleu.

« Je ne savais pas que mon agent était au siège l’Inter. Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie », a-t-il confié.