Euro Espoirs : l’AS Monaco retient Saïmon Bouabré

Saïmon Bouabré ne participera finalement pas à l’Euro Espoirs en Slovaquie, du 11 au 28 juin prochain. L’AS Monaco a décidé de rappeler le jeune milieu offensif de 19 ans pour la reprise de la préparation estivale avec le groupe professionnel. Officiellement, le club de la Principauté évoque des raisons sportives liées à la préparation de la saison prochaine, mais ce choix est perçu comme une mesure de rétorsion : Bouabré, en fin de contrat en juin 2026, refuse de prolonger son bail, explique RMC.

Une décision qui prive le joueur d’un tournoi majeur avec les Bleuets et s’ajoute à une liste déjà longue de forfaits et refus dans la sélection de Gérald Baticle, même si Monaco a libéré Magassa et Mawissa pour la compétition. Une situation qui fragilise un peu plus les espoirs tricolores à l’approche d’un Euro déjà perturbé.