Portugal U21 - France U21: les compositions officielles

L’équipe de France Espoirs fait son entrée en lice à l’Euro 2025 face au Portugal, ce mercredi à 21h en Slovaquie. Les Bleuets s’organisent en 4-3-3 avec Restes aux cages. Sildillia, Matsima, Lukeba et Merlin composent la défense. Diouf, Lepenant et Doukoure sont au milieu de terrain. Tel, Abline et Odobert vont animer l’attaque française.

Les Portugais vont également évoluer en 4-3-3 avec Samuel Soares aux cages. Rafael Rodrigues, João Muniz, Chico Lamba et Rodrigo Pinheiro sont en défense. Paulo Bernardo, Nascimento et Mateus composent le milieu portugais. Roger Fernandes, Tiago Tomas et Geovany Quenda sont en attaque.

Les compositions:

Portugal: Samuel Soares - Rafael Rodrigues, João Muniz, Chico Lamba, Rodrigo Pinheiro - Roger Fernandes, Tiago Tomas, Geovany Quenda

France: Restes - Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin - Diouf, Lepenant, Doukoure - Tel, Abline, Odobert