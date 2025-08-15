Rômulo rejoint le RB Leipzig

Le RB Leipzig a officialisé l’arrivée de l’attaquant brésilien Rômulo en provenance de Göztepe. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu’en 2030 et portera le numéro 40 en Bundesliga. Le transfert, évalué à 25 millions d’euros bonus inclus, intervient dans un contexte stratégique : Leipzig cherche à combler le vide laissé par le départ de Benjamin Sesko à MU et à relancer son attaque après une saison décevante hors des compétitions européennes. D’autant que Xavi Simons est, lui aussi, sur le départ.

Rômulo s’est distingué avec 17 buts et 10 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, démontrant sa capacité à marquer et à créer des occasions pour ses coéquipiers. Cette recrue pourrait former un duo offensif redoutable avec Loïs Openda et relancer l’élan offensif du club. Dans le cadre de l’accord, Göztepe bénéficie également d’une clause de revente, assurant un pourcentage sur un futur transfert, renforçant ainsi la relation entre les clubs et le fair-play dans le marché des transferts.