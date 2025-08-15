Javier Pastore rejoint la Ligue 1+ !

Pour le lancement de sa nouvelle chaîne, la plateforme Ligue 1+ mise sur le prestige en recrutant Javier Pastore comme consultant pour le premier match du dimanche soir entre Nantes et le PSG, dès 20h45. L’ancien milieu offensif parisien apportera son expertise et sa connaissance du football, offrant aux abonnés un point de vue unique sur la rencontre. La chaîne a choisi de diffuser ce match en clair pour séduire un large public et mettre en avant sa nouvelle offre.

La suite après cette publicité

Aux côtés de l’Argentin, Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau, également ancien joueur du PSG (2008-2013), compléteront le panel de consultants. Un joli coup pour la Ligue 1+, qui permettra aux fans de revivre les souvenirs d’anciens Parisiens tout en découvrant le championnat sous un nouvel angle, quelques jours seulement après la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe contre Tottenham.