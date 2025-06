Euro Espoirs : l’Italie répond à l’Espagne, la Géorgie prend la tête du groupe des Bleuets

En même temps que la rencontre riche en occasions, mais pas forcément en buts entre le Portugal et la France, deux autres matchs avaient lieu dans le cadre de cette journée d’ouverture de l’Euro Espoir. Malmenés par une équipe de Géorgie accrocheuse, les Polonais ont été surpris en fin de rencontre, et perdent du terrain dans la course à la qualification dans ce groupe C. Après l’ouverture du score de Lominadze à la retombée d’un corner mal renvoyé (0-1, 55e), la Pologne a réussi à revenir au score sur penalty, par l’intermédiaire de Kaluzinski (1-1, 73e). Mais au bout du temps additionnel, Vasilios Gordeziani allait profiter d’une perte de balle de Rakoczy (1-2, 90+4e).

Dans l’autre groupe, l’Italie a réussi à répondre au premier succès des Espagnols acquis plus tôt dans la soirée, en s’imposant contre la Roumanie. Dans une rencontre assez serrée, les Transalpins ont fait la différence sur une frappe tendue du Romain Tommaso Baldanzi (1-0, 26e). Les jeunes roumains auraient pu revenir au score sur un penalty généreux accordé en fin de première période, mais le franco-italien Sebastiano Desplanches a parfaitement renvoyé la tentative de Munteanu.