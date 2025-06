PSG : Ousmane Dembélé envoie un message fracassant à Lamine Yamal, Kylian Mbappé & co !

Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Lautaro Martinez, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma… et surtout Ousmane Dembélé. Ces dernières semaines, la liste des prétendants au prochain Ballon d’Or ne cesse de faire parler. Alors que la saison 2024-2025 s’achèvera avec une Coupe du Monde des Clubs, organisée aux Etats-Unis et offrant le loisir aux Madrilènes de pousser la candidature de leur numéro 9, le débat continue de battre son plein. Qui succèdera à Rodri au palmarès du trophée individuel le plus prestigieux de la planète football ? Samedi soir, l’un d’entre eux a pourtant, peut-être, mis fin aux discussions.

La suite après cette publicité

Dembélé a envoyé un sacré message à Lamine Yamal et consorts !

Aligné à la pointe de l’attaque parisienne - même s’il a beaucoup permuté avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia - Ousmane Dembélé a, en effet, marqué de nouveaux précieux points dans cette course effrénée au Ballon d’Or. Alors oui, le numéro 10 parisien n’a pas trouvé le chemin des filets du côté de l’Allianz Arena mais nul doute que tout le monde s’entendra sur l’apport considérable de l’international français (53 sélections, 6 buts) lors de cette soirée historique où le PSG a finalement terrassé (5-0) l’Inter Milan. Impliqué sur trois des cinq buts, le natif de Vernon a, lui, particulièrement brillé.

La suite après cette publicité

À la 20e minute, sur le deuxième but des siens, c’est d’ailleurs lui qui débloquait la situation en servant parfaitement Désiré Doué, dont la frappe déviée par Federico Dimarco trompait Yann Sommer. Auteur d’une nouvelle offrande pour Kvaratskhelia au retour des vestiaires (73e), l’ancien Barcelonais s’était également signalé, quelques minutes plus tôt, en talonnant astucieusement pour Vitinha, dernier passeur sur le troisième but parisien signé Désiré Doué. De quoi oublier ses quelques échecs face au but intériste (11e, 44e, 52e) et surtout marquer les esprits dans cette quête du Ballon d’Or.

Une saison XXL à tous les niveaux…

«Je donnerais le Ballon d’or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C’est ce qu’on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l’a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale», affirmait d’ailleurs Luis Enrique, présent en conférence de presse et totalement séduit par l’apport de son protégé. Une sortie difficilement contestable au regard des statistiques exceptionnelles de l’ancien Rennais au cours de cette saison 2024-2025.

La suite après cette publicité

Décisif à 46 reprises (33 buts, 13 passes décisives) en 49 matches toutes compétitions confondues, dont 14 fois (8+6) en Ligue des champions en 15 sorties, Ousmane Dembélé n’a cessé d’impressionner tout son monde, notamment depuis son replacement en tant que faux numéro 9. Meilleur joueur de Ligue 1, auteur d’un triplé retentissant avec le PSG et considéré comme l’un des principaux leaders du vestiaire parisien, le Tricolore de 28 ans postule finalement plus que jamais au Ballon d’Or 2025 et a envoyé un sacré message à la concurrence après cette soirée munichoise. Pour rappel, chaque journaliste (100 pour le Ballon d’Or masculin) devra élire un top 10 en fonction de trois critères hiérarchisés. D’une part, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. D’autre part, l’aspect collectif et les trophées remportés et enfin, la classe et le fair-play.