L’OM s’incline contre Nîmes pour la première de Roberto De Zerbi

Le début de la nouvelle ère commençait ce dimanche pour l’OM. Pour la première de Roberto De Zerbi, les Phocéens affrontaient le Nîmes Olympique au centre Robert Louis-Dreyfus pour débuter leur préparation de pré-saison contre une formation de Nîmes qui s’est déjà imposé lors d’un premier match de préparation face à Toulon (2-0). Sans les internationaux et ses recrues Koné et Greenwood, laissé sur le banc, l’OM se présentait dans un 4-3-3 avec Blanco aux cages. Merlin, Balerdi, nommé capitaine pour ce match, la recrue Brassier, Meïté, Ounahi et Kondogbia étaient alignés, ainsi que le jeune Abdallah, Henrique, Harit et Moumbagna en attaque.

La suite après cette publicité

Malgré un début de match avec du déchet technique côté phocéen, les premières occasions étaient pour les hommes de De Zerbi avec une première percée de Luis Henrique (9e), puis une première frappe d’Abdallah qui manquait le cadre (13e). Les premiers principes de jeu du coach italien se voyaient déjà, notamment avec la mise en place d’un sérieux pressing dès les premières pertes de balles, ainsi qu’une volonté de garder le ballon pour jouer dans la profondeur, mais à l’image de Moumbagna, l’attaque marseillaise manquait de justesse (30e).

À lire

OM : que retenir de la grande première de Roberto De Zerbi ?

L’OM puni par sa défense

C’est finalement Nîmes qui a réussi à ouvrir le score en se montrant plus adroit devant le but en profitant d’une erreur de Brassier, après un premier arrêt de Blanco (1-0, 42e). Après la pause, RDZ décidait de laisser la place aux jeunes avec les entrées de Mughe, Soglo, Sternal, Ben Seghir ou encore Bakola. Mais après une nouvelle incompréhension dans la défense marseillaise, les Crocodiles pouvaient faire le break (2-0, 48e). L’OM poussait ensuite pour revenir, mais manquait clairement de fraîcheur et de justesse technique malgré les nouvelles entrées.

La suite après cette publicité

Sternal a tout de même gagné quelques points en se montrant dangereux, avec une puissante frappe détournée par le gardien nîmois (59e). Peu d’occasions phocéennes à signaler par la suite, à l’exception d’une belle percée de Ben Seghir… qui manquait de précision pour cadrer (80e). Un premier test manqué pour Marseille, qui devra se rassurer contre Toulon, mercredi prochain, avant d’autres amicaux au mois d’août contre Sunderland, puis Augsbourg notamment. L’OM débutera la saison par un déplacement périlleux à Brest.