OM : Ismaël Bennacer juge son état de forme

Interrogé par La Provence, Ismaël Bennacer a commenté l’actualité marseillaise avant le choc contre l’AS Monaco. Du contexte actuellement tendu à sa relation avec Benatia en passant par son regard sur les critiques émises, le milieu de terrain algérien n’a pas hésité à en dire plus. Autre sujet abordé ? Son état de forme et voici sa réponse.

«J’ai fait sept matchs. Je reviens d’une longue blessure, une période assez compliquée. Ça faisait très longtemps que je n’ai pas fait 90 minutes. Il ne faut pas l’oublier. Je commence à retrouver mes repères et mes sensations depuis quelques semaines. Je sais que je peux apporter plus, c’est évident, ça fait deux semaines que je sens la différence physiquement». Pour le plus grand bonheur des supporters marseillais avant le sprint final…