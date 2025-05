OM : la grosse introspection de Roberto De Zerbi

Pour sa première saison en Ligue 1, Roberto De Zerbi a connu des hauts et des bas avec l’OM. Le coach italien était arrivé avec des certitudes au niveau tactique mais il a dû rapidement se réinventer. Ce vendredi, en conférence de presse, il a évoqué son cheminement pour modifier ses idées de base.

«Ce qui m’a fait changer, c’est le moment de l’équipe. Le coach doit prendre la température et faire des choix, parfois courageux. Au moment du changement tactique, on était devenus trop lisibles, on savait à quoi s’attendre contre nous. Au début de saison, on construisait déjà le jeu à trois de derrière, un peu comme le PSG. J’ai changé pour améliorer ma phase défensive. On a obtenu des résultats importants, contre Lyon, Monaco à l’aller, le match nul contre Lille à l’aller et en coupe… Je veux que les joueurs puissent jouer à leur poste et comprendre l’équipe. Je suis à la Commanderie pour prendre en considération ce dont a besoin l’équipe. J’ai beaucoup progressé aussi cette année en tant qu’entraîneur».