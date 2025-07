Angel Gomes explique pourquoi il a préféré l’OM à la Premier League

Deux jours après Facundo Medina, c’était au tour d’Angel Gomes d’effectuer sa présentation devant la presse en tant que nouvelle recrue de l’OM. D’abord en français pour ses premiers mots, le milieu de terrain est rapidement passé à l’anglais quand il a été question de sa venue dans la cité phocéenne, de dévoiler ses objectifs et de parler de ses coéquipiers. En tant que citoyen de Sa Majesté, il a été rapidement question de la Premier League, qui l’a courtisé mais c’est bien à Marseille qu’il a préféré poser ses valises. Un choix qui détonne, mais bel et bien assumé.

La suite après cette publicité

«C’est vrai, j’ai eu des offres en Angleterre aussi mais la décision n’a pas été simple. Après avoir parlé avec le coach, et puis j’ai joué 4 saisons à Lille, donc je connaissais l’OM, explique le joueur de 24 ans avant d’être séduit par la présence de Roberto De Zerbi. J’ai discuté avec le coach, vu les objectifs et j’étais intéressée par le projet. L’influence du coach aussi a pesé. Ici, tu joues toujours sous pression et ce qui a joué dans ma décision également.» La référence au Vélodrome n’est pas innocente car elle a parfois inhibé certaines recrues, à l’image de Lilian Brassier l’an dernier.

«Le Vélodrome, ça peut intimider, mais moi, je trouve ça positif»

«J’ai joué à Manchester United aussi, qui est un gros club. (…) Je connais l’ambiance des grands stades. Marseille, c’est différent, c’est une autre atmosphère. J’adore les supporters, les gens se réunissent dans les quartiers, il y a une union autour du club. Ça peut intimider mais moi, je trouve ça positif.» Gomes sera attendu au tournant car il sort de 4 saisons quasi pleines à Lille et a tenu un rôle important dans les succès récents des Dogues, comme les qualifications en coupes d’Europe. Son expérience doit servir à l’OM cette année en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Il se sait attendu au tournant et vise d’ailleurs une sélection à la Coupe du Monde dans un an «Mon objectif est de jouer le plus possible, montrer quand j’ai fait le bon choix. Je veux jouer en sélection aussi, ça serait un honneur pour moi. Il faut gagner aussi avec le club, remporter un trophée pour les supporters.» Il faudra donc réussir à se faire une place dans l’effectif au milieu des Rabiot, Højbjerg, Nadir et peut-être même Rongier, même si celui-ci est sur le départ d’après nos informations. «Il y a toujours de la concurrence. La seule que tu peux faire c’est travailler dur pour mériter ta place.» C’est dit.