LOSC : Angel Gomes dans le viseur de la Premier League

Les débuts d’Angel Gomes (24 ans) avec l’Angleterre au début du mois ont impressionné bon nombre de clubs de Premier League, croit savoir The Telegraph. Le milieu de terrain intéresse non seulement pour ses qualités mais aussi parce que sa situation contractuelle avec le LOSC est avantageuse aux yeux de ses courtisans, et pour cause. Il arrive en fin de contrat en juin prochain.

Autrement dit, il peut s’engager libre dès le mois de janvier pour la saison 2025/2026. Bien sûr, ça n’arrange pas les Dogues, qui voient le néo-international comme une potentielle valeur marchande importante. Les discussions pour une prolongation n’avancent pas. Il y a quelques semaines, la presse s’était déjà fait l’écho d’un intérêt de Newcastle pour l’ancien Mancunien.