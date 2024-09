Newcastle s’intéresse à un cadre de Lille

Déjà doté d’un milieu de terrain très fourni (Bruno Guimarães, Joelinton, Tonali, Willock, Longstaff…), Newcastle souhaite encore se renforcer dans ce secteur et a déjà ciblé des joueurs pour cet hiver. Et, d’après The Sun, les Magpies ont jeté leur dévolu sur un joueur de Ligue 1, plus précisément de Lille. Il s’agit d’Angel Gomes.

En fin de contrat l’été prochain, le milieu de 24 ans pourrait retourner en Angleterre, dès janvier. Le tabloïd britannique rapporte aussi que Liverpool, Tottenham et le Borussia Dortmund suivent également son cas. Arrivé libre à l’été 2020, Gomes s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le nord de la France. Il a disputé 118 rencontres avec le LOSC, a inscrit 18 buts et a délivré 19 passes décisives. Il a aussi remporté le Trophée des Champions (2022). Le principal concerné a aussi fêté sa première sélection avec l’équipe nationale d’Angleterre face à l’Irlande (0-2), à l’occasion de la Ligue des Nations.