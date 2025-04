Fenerbahce : Galatasaray dézingue José Mourinho

Ce mercredi, le quart de finale de Coupe de Turquie entre Galatasaray et Fenerbahce a encore tourné à la bagarre générale. Alors que c’est Galatasaray qui a su se qualifier pour la suite de la compétition grâce à un doublé de Victor Osimhen, la fin de match s’est encore déroulée dans une atmosphère tendue. Des tensions qui persistent au gré des matches entre les deux rivaux ces dernières années. Outre une bagarre générale qui a éclaté entre les deux clubs stambouliotes, José Mourinho s’est également illustré en pinçant le nez de son homologue Okan Buruk. Déjà épinglé pour des prétendus insultes racistes lors d’un match de championnat entre les deux équipes il y a quelques mois, le Special One risque aussi de prendre cher par la commission de discipline. En attendant, l’entraîneur portugais a déjà été égratigné par Galatasaray ce vendredi à travers un communiqué cinglant :

«Les dommages causés au football du pays par le directeur technique de l’équipe rivale, qui est venu avec l’espoir de contribuer au football turc, ont augmenté comme une avalanche au cours des 8 derniers mois. Nous regrettons de devoir répondre à une déclaration qui semble se moquer de l’opinion publique du football turc au lieu de présenter des excuses au nom de cette personne, qui est connue de l’opinion publique du football mondial pour de tels incidents inconvenants dans le passé. Dieu nous préserve de devoir défendre une attaque honteuse au nom du sport, qui s’est déroulée sous les yeux du monde entier, juste pour que le directeur technique reçoive une sanction moins sévère. Nous observons avec tristesse cette situation pathétique de ceux qui ont essayé de nous donner des leçons de morale hier, et nous avons honte une fois de plus en leur nom et au nom du football turc.»