Florent Ghisolfi va déjà quitter l’AS Roma !

Pour la presse italienne, c’est réglé. Ce mardi matin, Sky Italia assure que l’AS Roma et Florent Ghisolfi vont se séparer d’un commun accord. Et ce alors que la conférence de présentation de Gian Piero Gasperini est prévue à 12h. Le nouvel entraîneur du club de la Louve ne devrait donc pas collaborer avec le directeur sportif français, arrivé il y a seulement un an à Trigoria.

Passé notamment par le RC Lens et l’OGC Nice, Ghisolfi, âgé de 40 ans, avait pourtant été longuement courtisé par l’AS Roma l’été dernier. Les changements impulsés, avec Claudio Ranieri qui passe du rôle d’entraîneur à celui de conseiller des propriétaires, la famille Friedkin, ont visiblement eu raison de la place du Français.