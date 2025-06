Le gouvernement annonce une rénovation du Stade de France

Maison des Bleus du foot et du Rugby, mais également place forte de concerts pour les artistes du monde entier, le Stade de France va avoir droit à son relooking. Dans un communiqué, le gouvernement annonce que : «Eric Lombard, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ont signé le 16 juin 2025 au nom de l’Etat le contrat de concession portant sur l’exploitation et la modernisation du Stade de France, attribué au groupe GL Events Venues.»

Avant de poursuivre en expliquant que «la mise en œuvre opérationnelle de la concession débutera le 5 août 2025. Les ministres souhaitent que la période de transition qui s’ouvre permette la continuité du service, et notamment le transfert des personnels, afin que les concerts prévus en août se déroulent dans les meilleures conditions pour le public, les artistes et les salariés.» La ministre des sports Marie Barsacq s’est dite satisfaite de «la signature de ce contrat, qui constitue une avancée majeure pour la pérennité et le rayonnement du Stade de France. C’est un équipement emblématique pour le sport français, il symbolise la passion collective et notre excellence sportive. Le Stade de France va rester un lieu privilégié pour accueillir les plus grandes compétitions nationales et internationales.»