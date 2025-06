UEFA : un club privé de compétition à cause de la multipropriété pour la première fois de l’histoire

C’est une première dans l’histoire et un gros séisme pour le football actuel. Pour la première fois, l’UEFA a décidé de sanctionner un club en raison de la multipropriété. C’est le club de Drogheda United, vainqueur de la Coupe d’Irlande, qui a été exclu de la Ligue Europa Conférence puisque le club de Silkeborg IF (Danemark) jouera également la compétition. Et Trivela Group, propriétaire de Drogheda United, possède aussi 80% de l’équipe danoise.

Drogheda United a fait appel de cette décision et n’a pas tardé à publier un communiqué dans la foulée. « Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d’équité et de bon sens prévaudraient. Nous en assumons la responsabilité, et nous en sommes désolés. » Une vraie alerte pour l’OL qui est dans ce cas avec Crystal Palace et John Textor (les deux équipes sont qualifiées pour la Ligue Europa).