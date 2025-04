Manchester United : l’anecdote amusante de Diogo Dalot sur les débuts de Ruben Amorim

Ruben Amorim n’est à Manchester United que depuis quelques mois, mais son style semble avoir déjà marqué les esprits dans le vestiaire. Dans un entretien avec talkSPORT, Diogo Dalot a raconté les difficultés du manager portugais à s’adapter à la langue locale lors de ses débuts. L’ancien coach du Sporting Portugal tentait tant bien que mal d’utiliser l’anglais, mais s’exprimait involontairement dans sa langue natale : « c’était drôle parce qu’il était tellement habitué à parler portugais au début qu’il commençait à parler portugais à tous les joueurs. Et les joueurs lui disaient : 'Coach, allez, tu parles portugais’. Et il répondait : 'Oh, désolé !' »

Au-delà de la langue, c’est surtout l’honnêteté de l’entraîneur de 40 ans qui a marqué le groupe. Malgré des résultats irréguliers et un contexte difficile, Amorim n’a jamais tenté d’enjoliver la réalité, quitte à affirmer publiquement que l’effectif actuel pourrait être l’un des plus faibles de l’histoire du club : « je pense que c’est l’un des meilleurs compliments que l’on puisse lui faire, c’est qu’il est vraiment honnête. Je pense que l’on peut voir que lorsqu’il parle, il ne cherche pas à donner la bonne réponse. Il parle avec le cœur. Et il est difficile pour un manager d’être toujours complètement honnête. Mais je pense que c’est quelque chose qu’il a toujours fait depuis que je le connais en tant que manager. Et ensuite, les gens le jugeront sur ses paroles, sur ses actions. Mais cela fait partie du football. » À huit journées de la fin du championnat, les Red Devils sont 13es de Premier League.