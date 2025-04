FC Barcelone : Joan Laporta couvre Hansi Flick de louanges

Le pari est pour le moment totalement réussi. Arrivé l’été dernier sur le banc de touche du FC Barcelone, Hansi Flick est parvenu à rendre ses lettres de noblesse au Barça. Alors que les Blaugranas avaient perdu de leur superbe lors des dernières saisons, l’équipe catalane est aujourd’hui de nouveau l’une des plus craintes d’Europe, et est toujours en course pour un incroyable triplé. Forcément, cette situation donne le sourire à la direction, et son président a tenu à adresser un chaleureux message à l’Allemand.

Au cours d’un discours, Joan Laporta a eu quelques mots pour son coach. Et cela va sans dire, il est ravi du travail accompli par celui-ci : « merci, Hansi Flick, pour votre implication constante, pour votre compréhension croissante du Barça et pour votre volonté de participer à un événement comme celui-ci. Je tiens à vous dire que vous faites un travail incroyable, notamment grâce à votre façon de gérer l’équipe. » Les supporters catalans doivent sûrement être du même avis.