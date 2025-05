OM : Lilian Brassier lâche ses vérités sur Roberto De Zerbi

Avant de rebondir à Rennes, son club formateur, en janvier dernier, Lilian Brassier (25 ans) a vécu un calvaire à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central arrivait pourtant plein d’espoirs dans un club qu’il avait choisi de rejoindre aux dépens de Brest, qualifié pour la Ligue des Champions. Mais très vite, Roberto De Zerbi a relégué le natif d’Argenteuil sur le banc de touche. Après 12 apparitions sous le maillot phocéen, l’OM a donc décidé de mettre un terme au prêt et de laisser le SRFC sauter sur l’occasion.

En mars dernier, Brassier était revenu sur son échec marseillais. Ce vendredi, à l’heure où Rennes va tenter de se racheter après deux revers consécutifs face à l’OL (1-4) et Toulouse (1-2), le joueur a de nouveau abordé ce passage si compliqué sur la Canebière. « L’exigence. Je connaissais déjà, hein, mes deux dernières saisons à Brest, j’avais déjà beaucoup appris là-dessus. À Marseille, c’était un nouveau cap de franchi », a-t-il déclaré à So Foot, avant d’essayer de mettre des mots sur son incapacité à maîtriser la pression marseillaise.

«C’était surtout une pique pour me faire réagir»

« C’est compliqué d’expliquer. En fait, on le ressent. On te prévient de tout ça avant d’y aller. Une personne, une deuxième, une troisième, tu dis OK pas de soucis. Le vivre, c’est totalement différent. Il y a tellement d’amour pour le foot, c’est vraiment le centre des préoccupations des gens là-bas. » Une expérience à part que Brassier ne regrette pas. Tout comme sa cohabitation avec Roberto De Zerbi. « Ce que j’en tire, c’est surtout au niveau du placement et de savoir jouer avec la pression de l’attaquant. C’est quelque chose qu’il a essayé de m’expliquer, et j’ai mis du temps à comprendre. Aujourd’hui, je le comprends beaucoup mieux en jouant un peu plus à Rennes ».

Pas rancunier, le défenseur rennais est d’ailleurs revenu sur l’anecdote selon laquelle le technicien italien l’avait « humilié » à l’entraînement en le rabaissant par rapport à un jeune du centre de formation. «Tu le vois lui ? Il est avec nous depuis trois jours et il comprend mieux mes consignes que toi qui es avec moi depuis trois mois », avait lâché RDZ. Une anecdote que le joueur a confirmée. « Ouais, c’est vrai. C’était surtout une pique pour me faire réagir, on se parlait beaucoup, donc il aimait bien me titiller pour voir ma réaction. C’est comme ça, ça fait partie du truc, je prends. Chacun a sa manière de procéder. » Une pique qui n’avait toutefois pas marché…