Les confidences de Lilian Brassier sur son échec à l’OM

Son passage à l’OM n’aura duré que 7 mois. Transféré cet été de Brest à l’OM, le jeune défenseur français Lilian Brassier était censé être une grosse recrue du secteur défensif marseillais. Mais il n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. En grande difficulté aussi bien techniquement que mentalement, le joueur formé à Rennes n’a pas été conservé par l’OM. Cet hiver, la direction qui avait estimé un peu plus tôt dans la saison que Brassier ne resterait pas, a trouvé une porte de sortie au joueur. Direction Rennes.

Depuis, le défenseur de 25 ans s’est bien relancé sous les ordres d’Habib Beye. Un retour en forme qui fait du bien mentalement à un joueur qui semblait très touché lors de son début de saison marseillais. Dans un entretien accordé à l’Équipe, Lilian Brassier a accepté de revenir sur son échec à l’OM. Comme lors de sa conférence de presse de présentation à Rennes, il a tenu à rappeler qu’il avait vite tourné la page.« Ce passage à l’OM, forcément je le prends comme un échec. Ça fait partie de mon histoire. Dans un club comme celui-là, il y a des remises en question très souvent. C’est une bonne chose pour te pousser vers l’avant et c’est un club qui mérite le meilleur», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

Lilian Brassier ne garde que le positif

«Je n’ai pas tous les mots pour l’expliquer. J’aurais aimé que ça se passe différemment. J’ai tout fait pour, mais j’accepte ce qui s’est passé. Je souhaite à l’OM plein de bonnes choses. Dans l’échec, tu tires aussi de bonnes leçons et c’est ce que j’ai fait. Même s’il y a un sentiment d’inachevé». Et à la question de savoir s’il a eu assez de temps pour s’imposer à l’OM, le natif d’Argenteuil estime que dans un club comme Marseille, difficile d’avoir le confort nécessaire pour prendre son temps. «C’est un grand club, le temps, on n’en a pas forcément. On veut du résultat et il faut être prêt. Si ça se passe mal, tu as des comptes à rendre et la direction fait des choix. C’est vrai que j’aurais aimé avoir plus de temps, mais ce n’est pas grave. J’ai un entourage, un préparateur mental, ça m’aide. C’est derrière moi, je grandis.»

Désormais titulaire indiscutable à Rennes, Brassier montre aussi des qualités footballistiques qui auraient séduit Roberto De Zerbi. Le coach italien cherchait notamment un défenseur capable de défendre haut et doué à la relance. Ce que Brassier n’a pas pu et su faire à l’OM. Pour autant, il estime cocher les cases recherchées par De Zerbi à ce poste. «Je sais qu’il m’a toujours flatté, il me disait que j’étais un grand défenseur, que son style était fait pour moi. C’est dommage que ça ne se soit pas passé comme prévu parce que nous avions tous les deux l’envie de travailler ensemble. Hormis à Marseille où je n’ai pas montré toutes mes qualités, j’ai démontré avec Brest et Rennes que j’étais un défenseur qui arrive à gagner du terrain, qui défend très haut aussi.» Lilian Brassier est donc revanchard et si l’OM n’a pas pu profiter de ses qualités, le Rennes d’Habib Beye espère en profiter encore longtemps.