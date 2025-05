Rennes : le coup de gueule d’Habib Beye contre l’arbitrage face à l’OM

Battu 4-2 par l’Olympique de Marseille pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le Stade Rennais termine l’exercice sur une mauvaise note. Le club breton aura proposé une belle opposition, mais ce n’était pas suffisant pour venir à bout des Phocéens. Un constat partagé par Habib Beye qui a reconnu la supériorité des Marseillais lors de ce match. Néanmoins, le coach sénégalais a aussi eu des mots durs envers l’arbitre de la rencontre Jérémy Pignard au micro de beIN Sports : «il y a un fait de jeu où Mr. Pignard prend une décision dans l’ambiance du stade. On va tuer le football avec ce genre de décision. Le deuxième penalty accordé à l’OM, je n’ai pas de problème, le premier, la proximité qu’il peut y avoir entre deux joueurs sur une situation comme celle-ci, je me pose la question. Comment Ismaël Koné peut se couper deux membres et que ses bras n’existent plus ? C’est ce qui me dérange un peu sur un match comme celui-ci.»

Très critique envers l’arbitre de la rencontre, notamment sur quelques situations qui sont arrivées dans le temps fort des Marseillais, Habib Beye accepte volontiers la victoire de Marseille, mais reste quand même déçu que cela ait facilité le retour des Phocéens : «je lui ai dit qu’il se laissait embarquer par ses émotions, j’y ai joué au Vélodrome. Quand vous n’êtes pas maître de vos émotions, il y a deux situations. Une juste-là où il met jaune à Koné et la même quelques minutes plus tôt où il ne met pas de sanction. On ne va pas remettre ça sur Mr Pignard. L’OM mérite sa victoire et dans des matches comme ça, ce sont des momentum. Et le momentum tourne vite. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions. Si vous n’avez pas les bonnes émotions, c’est peut-être ce qui nous a coûté le match aussi, ça peut basculer.»