Ligue 1 : les nommés pour le joueur du mois d’avril sont connus

Qui succèdera à Désiré Doué, sacré en mars ? Ce dimanche, l’UNFP a dévoilé le nom des trois nommés au titre de joueur du mois en Ligue 1, une sélection qui fait à nouveau la part belle aux attaquants. Auteur d’un doublé lors de la dernière journée de Ligue 1 et co-meilleur buteur du championnat, Mason Greenwood fait partie des nommés, lui qui a inscrit trois buts et donné une passe décisive en quatre rencontres en avril.

Face à lui, on retrouve Emmanuel Emegha, sensation strasbourgeoise de la saison, et auteur de deux buts et une passe décisive sur le mois d’avril. Enfin, le Lyonnais Rayan Cherki complète le trio de prétendants, lui qui a marqué par deux fois contre Lille et contre Auxerre, et qui a surtout terminé la saison meilleur passeur de Ligue 1 avec 11 offrandes, à égalité avec Gaëtan Perrin (Auxerre).