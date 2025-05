PSG : Thiago Silva a mal pris la signature de Rabiot à Marseille

Si Adrien Rabiot refoule les pelouses de Ligue 1, c’est en samouraï déchu qu’il est vu par beaucoup d’observateur de la Ligue 1. Formé à Paris et lancé dans le grand bain par le PSG, le milieu international français a réalisé une excellente saison avec l’Olympique de Marseille, portant le club jusqu’à une place de dauphin du Paris Saint-Germain. Un transfert qui n’a pas plus à son ancien coéquipier, Thiago Silva.

Dans une interview accordée au Média Carré, le défenseur de Fluminense raconte que «ca a fait mal. Déjà parce qu’il aurait pu faire beaucoup mieux avec nous, avec Paris. Il a pris la décision de partir, et son départ ne s’est pas bien passé. Et puis six ou sept ans plus tard, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival de son club formateur. Certes, c’est l’ambition personnelle de chacun, mais ca m’a beaucoup touché de le voir avec le maillot de Marseille.» Auteur de neuf buts et quatre passes décisives, Adrien Rabiot a fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année, et a réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière.