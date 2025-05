HAC : les annonces fortes de Mathieu Bodmer pour le mercato !

Pour sa deuxième saison en Ligue 1 depuis sa montée, le Havre est parvenu à se maintenir d’une courte tête, un point devant Reims, barragiste. Directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer a livré ses impressions, alors que la préparation du prochain exercice risque de bientôt démarrer côté havrais. Dans un entretien à L’Équipe, l’ancien milieu de terrain a affirmé que l’effectif devrait être renouvelé à « 70-75 % », malgré des moyens modestes. Celui qui a porté les couleurs du PSG estime toutefois qu’il sera possible de manœuvrer au cours de l’été : « c’est un casse-tête, mais pas insoluble, on l’a prouvé. On a discuté avec certains, pas avec d’autres, on va se poser. Après on a toujours la problématique financière avec les droits TV. On a moins de moyens qu’il y a deux ans. Mais pas mal de joueurs veulent rester chez nous. » Concernant un potentiel rachat, qui pourrait permettre au club de voir plus grand, le dirigeant de 42 ans n’exclut pas cette possibilité : « c’est la partie de Vincent (Volpe, le propriétaire), le club lui appartient. On part du principe qu’il n’y a pas de rachat, pas d’argent et qu’il faut faire une équipe compétitive. Avec zéro de transfert, il faut ramener des joueurs. On travaille comme ça. »

Arrivé sur le banc des pensionnaires du stade Océane l’été dernier, Didier Digard a évidemment eu un rôle prépondérant dans la quête du maintien. Et Mathieu Bodmer a largement flatté son entraîneur après cette mission réussie : « c’est quelqu’un que j’admire beaucoup. C’est quelqu’un de droit, de travailleur, il a tout donné pour le club. Il va aller se reposer un peu, ça lui fera le plus grand bien. On va s’appeler, on va se voir tranquillement, faire l’effectif de la saison prochaine, le staff, et repartir au combat une nouvelle fois. » Le technicien de 38 ans sera présent sur le banc « à 100 % » la saison prochaine, assure Bodmer. Reste désormais à voir avec quel effectif.