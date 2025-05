OM : Neal Maupay annonce qu’il va rester au club

Ce samedi, l’OM a terminé sa saison en beauté avec une victoire 4-2 face à Rennes. Les Marseillais concluent la saison à la deuxième place du classement. En zone mixte, plusieurs joueurs se sont présentés et notamment Neal Maupay qui a évoqué son avenir. Le buteur français était prêté avec option d’achat par Everton. Et il a annoncé qu’il devrait bien rester.

« Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contrat. Il faut demander aux personnes concernées. En ce qui me concerne, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai marseillais dans les prochains jours ou semaines. (…) Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s’est passé, les hauts et les bas, on a été deuxième toute l’année et on termine deuxième. L’objectif est rempli et c’est mérité.»