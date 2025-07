Amical : l’OM concède le nul contre l’Olympic Charleroi

Après avoir étrillé l’Excelsior Maassluis, pensionnaire de troisième division néerlandaise, l’Olympique de Marseille poursuit son stage de pré-saison aux Pays-Bas et affrontait l’Olympic Charleroi, promu en D2 belge. Pour ce deuxième match, Roberto De Zerbi a fait tourner en remettant le onze qui a disputé la deuxième période contre Maassluis. La recrue estivale Egan-Riley, Kondogbia, Cornelius, Bakola étaient alignés dans l’entre-jeu, avec Abdallah, Harit et Vaz en soutien de Maupay.

Et cette équipe olympienne dominait timidement la première période, avec une première occasion franche d’Abdallah qui loupait sa frappe du gauche (5e). Mais après un bon premier quart d’heure, le niveau de jeu des Phocéens baissait et l’attaque de Charleroi en profitait pour prendre à défaut la défense phocéenne et ouvrir le score (1-0, 23e). Et peu après, De Zerbi décidait de faire sortir Kondogbia dès la 30e minute pour Le Pironnec. Et sans se montrer davantage dangereux, les Olympiens se faisaient surprendre à la pause.

Mason Greenwood et Angel Gomes décisifs

Une première partie où les jeunes ont plus gagné de points que les remplaçants de premier plan. Pour la seconde période, De Zerbi a tout changé avec le retour de l’équipe-type. Rulli, Murillo, Medina, Gomes, Höjbjerg, Rabiot, Greenwood, Gouiri et Rowe étaient alignés pour ces 45 minutes restantes. Murillo n’aura d’ailleurs joué que 6 minutes après avoir reçu deux cartons jaunes de suite (51e). Toujours ronronnante, l’équipe olympienne était sauvée par Greenwood, auteur d’une belle frappe croisée surpuissante pour égaliser (1-1, 69e). Mais après une nouvelle erreur défensive, Charleroi se retrouvait en duel devant Rulli… sauvé par un tacle sublime d’Angel Gomes (75e).

L’OM a ensuite poussé dans le dernier quart d’heure, mais sans parvenir à reprendre l’avantage, malgré une belle occasion de Gouiri, puis de Greenwood (81e et 84e). Le bloc de Charleroi se montrait vaillant et privait l’OM de victoire, malgré des prestations intéressantes des jeunes en première période et une entrée décisive de Greenwood. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer la semaine prochaine, avec deux matches de préparation contre Gérone, samedi 26 juillet (20h), puis à Valence-OM, mardi 29 juillet (20h30).