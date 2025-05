Stade Rennais : Habib Beye lance un message fort et ambitieux pour l’avenir

Une défaite 4-2 pour conclure la saison, des regrets certes, mais le sentiment d’une bonne évolution depuis quelques mois. Voilà sûrement ce qu’a dû retenir Habib Beye après le dernier match du Stade Rennais version 2024/2025 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Capable de rentrer dans l’équipe de Roberto De Zerbi, d’apporter du répondant, même si cela n’a pas été décisif, le Stade Rennais a montré un visage plaisant dans la lignée de la bonne évolution qu’a connue le club depuis l’arrivée de son coach sénégalais.

La suite après cette publicité

À l’issue de cette rencontre, Habib Beye a dressé le bilan de l’exercice où le Stade Rennais termine finalement à la douzième place après avoir tout de même été barragiste à la fin du mois de janvier juste avant son arrivée et celle de son staff. «Quand on est arrivé, le club était 16e avec 17 points et on devait jouer nos opposants pour le maintien. Aujourd’hui cette équipe a 41 points. On a pris dans ce championnat 1,72 point (1,71 ndlr) avant le match contre l’OM, ce qui nous met dans la première partie de tableau sur 15 matches. C’est notre bilan. L’équipe était en grande difficulté. Notre objectif, c’était de maintenir le club en Ligue 1», a-t-il d’abord expliqué au micro de beIN Sports.

Habib Beye ne manque pas d’ambition

L’ancien coach du Red Star a tenu à appuyer le rebond du Stade Rennais depuis l’arrivée d’un nouvel encadrement avec son staff et lui. Selon Habib Beye, ces résultats sont loin d’être anodins : «c’est juste quand on dit plutôt, on part de très loin. Quand j’entends que c’était plutôt réussi, on a fait des choses difficiles avec mon staff et que le Stade Rennais aujourd’hui avec le nombre de points pris sur 15 matches serait en première partie de tableau du championnat. Je veux dire ça par rapport à mon staff, car quand j’entends plutôt réussi ou mitigé, on est parti, on était seizième.»

La suite après cette publicité

S’il a tenu à valoriser des jeunes comme Djaoui Cissé ou Mohamed Kader Meïté qui ont pris de l’importance en fin de saison, Habib Beye a aussi mis en avant ce qu’il va falloir faire pour ne pas répéter les erreurs de cette année et faire à nouveau du Stade Rennais un prétendant à l’Europe : «il faudra avoir plus de constance dans nos résultats, une présaison et se poser avec le club pour voir où est-ce qu’on va. La réalité, c’est qu’on est ambitieux, il faut qu’on soit en accord avec nos ambitions et que ce soit réalisable, mais si on fait ça comme jusqu’à maintenant le Stade Rennais sera plus rayonnant l’année prochaine.»

Un message positif et ambitieux qu’il a poursuivi et martelé : «aujourd’hui, il faudra continuer à progresser. Il nous a manqué pas mal de choses. On est arrivé sur un groupe traumatisé, en difficulté technique et athlétique et il a fallu travailler pour trouver une certaine constance et peut-être voir ce qu’on a fait parfois dans le jeu où on a été parfois supérieur à cette équipe ce soir […] Marseille a été meilleur et va en Ligue des Champions l’année prochaine. Il y a une marge entre eux et nous et c’est à nous de la combler la saison prochaine. On repartira l’année prochaine sur une préparation et ça nous aidera à avoir une équipe plus constante et avec du vécu.» Une prise de position forte pour Habib Beye qui tentera de faire encore mieux l’an prochain avec le club breton.