FC Barcelone - Villarreal : les compositions officielles

D’ores et déjà champion d’Espagne, le FC Barcelone accueille Villarreal ce dimanche avec l’objectif de terminer sa saison en beauté devant ses supporters. De son côté, Villarreal, cinquième à trois points de l’Athletic Bilbao, se bat toujours pour la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, voici les deux onze alignés par Hansi Flick et Marcelino. Privé de Ferran Torres, Marc Bernal et Jules Koundé, le technicien allemand opte ainsi pour un 4-3-3 avec une ligne défensive composée de García, Cubarsi, Martinez et Gerard Martin.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 85 37 +60 27 4 6 97 37 5 Villarreal 67 37 +18 19 10 8 65 47

Dans les buts, Ter Stegen est lui préféré à Szczesny alors que le trio offensif des Culers sera formé par l’inévitable Lamine Yamal, Lewandowski, à la lutte avec Mbappé pour le titre de meilleur buteur de Liga, et Raphinha. De son côté, Villarreal se présente en 4-2-3-1 avec un double pivot composé de Parejo et Santi Comesaña. Devant, Pépé, Baena, Pino et Pérez tenteront de faire trembler la défense catalane.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - García, Cubarsi, Martinez, Gerard Martin - Pedri, Gavi, Fermín - Yamal, Lewandowski, Raphina.

Villarreal : Luiz Júnior - Cardona, Costa, Foyth, Navarro - Santi Comesaña, Parejo - Pépé, Baena, Pino - Pérez.