Mercato : le RC Lens pourrait récupérer des joueurs de Manchester City !

Si la fin de saison approche, le RC Lens prépare déjà la saison prochaine. Après avoir bouclé le dossier du futur équipementier avec un contrat record à la clé et 8e de Ligue 1 à seulement six points de l’OL, le club artésien est déjà sur tous les fronts. Bien évidemment, le mercato estival risque d’occuper bien des esprits au sein des décideurs du RCL. Entre les prolongations de Deiver Machado et de Ruben Aguilar, voire de Neil El Aynaoui, le possible départ de Facundo Medina et les retours de prêts, le directeur général du RC Lens Pierre Dreossi et le directeur sportif Diego Lopez ne vont pas chômer.

La suite après cette publicité

Malgré la situation financière précaire de la Ligue 1, le RC Lens devrait être relativement tranquille. Néanmoins, la politique visant à éviter les recrutements onéreux et les salaires hors norme risque d’être encore en vigueur cet été. Le club Nordiste fera tout de même jouer ses réseaux pour recruter un peu partout en Europe, mais aussi en Ligue 2 et en National, en quête de renforts à moindre coût. Mais Diego Lopez songe à une autre possibilité, à savoir se rapprocher de Manchester City pour récupérer de nouveaux joueurs en prêt.

Vers de nouveaux coups à la Juma Bah au RC Lens ?

Il faut savoir que depuis le transfert de Kodir Khusanov chez les Cityzens cet hiver, les relations sont au beau fixe entre les deux formations. Cela avait d’ailleurs débouché par le prêt de Juma Bah, fraichement recruté par City à Valladolid, pour six mois. Depuis, le roc défensif venu de Sierra Leone, qui a déjà disputé 8 matches depuis son arrivée à Lens, impressionne après quelques semaines logiques d’adaptation. Titulaire quasi indiscutable aux yeux de Will Still, ce joueur athlétique (1m95), engagé dans les duels et dominant dans les airs, monte en puissance comme l’atteste sa performance XXL face à l’OL le week-end dernier (12 dégagements, 2 tirs bloqués, 3 interceptions, 94 % de passes réussies, 7 duels gagnés sur 7 dont 5 aériens et 2 au sol) lors de la victoire lensoise au Groupama Stadium (1-2).

La suite après cette publicité

Will Still, qui avait récemment exprimé son souhait de voir rester Bah (19 ans) une saison supplémentaire (cette possibilité avait d’ailleurs déjà été évoquée lors du prêt du joueur en fin de mercato hivernal), pourrait donc être comblé puisque le directeur sportif lensois a été aperçu à Manchester ces dernières semaines selon nos informations pour discuter des conditions d’un maintien à Lens du joueur pour au moins une saison supplémentaire. Mais outre le cas Juma Bah, Diego Lopez en a profité pour tâter le terrain en vue de récupérer un ou deux éléments prometteurs de Manchester City en prêt pour la saison prochaine. Reste à connaître désormais la faisabilité de l’opération. On l’a vu avec Strasbourg récemment, il y a du bon parfois à récupérer quelques talents venus de Premier League…