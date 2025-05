PSG : Luis Enrique envoie un sacré message aux Titis parisiens

Qualifié pour les finales de Coupe de France et de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain entre plus que jamais dans une phase de gestion des temps de jeu pour les deux matches de Ligue 1 qu’il reste à jouer (contre Montpellier et Auxerre). L’opportunité pour les Titis parisiens de faire leur apparition ? Contre Strasbourg le week-end dernier, Luis Enrique avait utilisé Mbaye, Mayulu et Tape. L’Espagnol va-t-il offrir plus de temps de jeu aux jeunes du centre ? Voici sa réponse.

« Notre effectif démontre l’idée du staff, nous voulons donner des chances aux Titis, mais cela ne veut pas dire offrir du temps de jeu au PSG, l’une des meilleures équipes du monde. Il faut avoir le niveau. Ils ont l’avantage de connaitre le club, la culture. Il y a une préférence pour les Titis par rapport à un jeune étranger. Il y a un bon équilibre, mais les Titis doivent avoir un niveau qui correspond à ce qu’attend le club. Ce sera difficile pour tous de faire carrière au PSG, mais ils auront des opportunités, notre mentalité est ouvrir l’équipe à des joueurs maison », a-t-il confié en conférence de presse.