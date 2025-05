OM : Leonardo Balerdi donne son avis sur Roberto De Zerbi

Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a pris une autre dimension depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche phocéen. Nommé capitaine, l’Argentin est devenu le véritable patron de l’arrière-garde olympienne, au sein d’une défense qui manque cruellement de sérénité en son absence. Presque toujours au niveau, le défenseur central semble conquis par son nouveau coach.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à France-Bleu, le joueur de 26 ans a expliqué ce qu’avait impliqué pour lui la venue de l’ancien technicien de Brighton : « il m’a appris beaucoup de choses. En terme de football, quand il est arrivé, j’étais seulement un défenseur, je pensais seulement à la défense dans les duels par exemple. Mais maintenant ça a changé. Mon rôle n’est plus seulement défensif, je dois créer le jeu. Avec Geronimo Rulli, avec Geoffrey Kondogbia, on doit donner la balle proprement, regarder si il y a un joueur libre. Le coach nous a donné une mentalité. Il est toujours attentif aux détails et c’est très important dans le football. » Des instructions qui semblent porter leurs fruits, puisque l’OM pointe toujours à la 2e place de Ligue 1, à deux journées de la fin.