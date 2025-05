Mercato OM : la réponse mystérieuse de Leonardo Balerdi sur son avenir

Deuxième du classement de Ligue 1 à deux journées de la fin, l’Olympique de Marseille va tenter de négocier au mieux ses duels face au Havre et Rennes pour espérer se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ensuite viendra le temps du mercato. Toujours aussi ambitieux, le club phocéen tente déjà des coups malins en coulisses. Le dossier Angel Gomes (Lille) en est d’ailleurs la preuve. Cependant, l’OM va également devoir gérer le rayon des départs.

Olympien depuis 2021 et sous contrat jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi ne se trouve pas dans une situation contractuelle imposant à son club de réfléchir à une vente. Et pourtant. En Italie, l’AS Rome est intéressée, tandis qu’en Angleterre, c’est Leeds, fraichement promu en Premier League, qui va bientôt transmettre une offre aux Phocéens. De son côté, l’OM n’a pas vraiment mis l’Argentin dans le rayon des intransférables puisque le club de Frank McCourt serait prêt à lâcher son défenseur en échange d’un chèque de 45 M€.

Focus sur la fin de saison

Qu’en dit le principal intéressé ? Interrogé par Ici Provence, Balerdi a dans un premier temps fait le point sur sa saison. «J’essaye de me donner à 100%, d’aider l’équipe, de la pousser vers le haut. Je suis content de ma saison. Mais j’essaye toujours de m’améliorer, même en dehors du terrain. J’écoute le coach, tous les gens qui me donnent des conseils et après je fais des choix. Et j’aime progresser dans tous les domaines.» Ensuite, il a répondu à la question sur son avenir. Et si le Sud-Américain se dit heureux sur la Canebière, il n’a pas pu affirmer non plus à 100% qu’il sera phocéen la saison prochaine.

«Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur.» A suivre.