L’analyse sans détour de Jonathan Rowe sur ses débuts chaotiques à l’OM !

Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Norwich lors du dernier mercato estival, Jonathan Rowe peine, pour l’heure, à s’imposer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Malgré des débuts intéressants, à l’instar de ce but décisif sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en début de saison, le natif de Londres n’a finalement jamais bousculé la hiérarchie. Cantonné à un rôle de joker de luxe, l’ailier gauche d’1m73, présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM au Havre dans le cadre de la 33e journée de L1, a ainsi dressé un bilan lucide de sa première année passée sur la Canebière.

Rowe surpris par le niveau de la L1

«La saison dernière, j’étais un des titulaires à Norwich, j’ai apprécié ça, mais je voulais venir dans un grand club comme l’OM. Il y a eu de bonnes choses cette saison et des moments plus difficiles. J’ai beaucoup appris mentalement, ne jamais baisser les bras, aller de l’avant. Il y a beaucoup de concurrence aussi ici. Je suis heureux de lutter avec des joueurs exceptionnels, j’attends les opportunités, les occasions pour avoir de l’impact et être décisif. Je suis convaincu que je peux apporter plus, vous n’avez pas encore vu la meilleure version de moi-même», a tout d’abord reconnu l’Anglais face aux journalistes.

Relancé sur ses difficultés rencontrées, l’ancien joueur de Norwich, focalisé sur l’objectif Ligue des Champions, a notamment évoqué le niveau du championnat de France. «La Ligue 1, c’est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur le championnat, mais on ne peut pas juger un championnat avant d’y avoir joué. C’est beaucoup plus difficile que ce à quoi je m’attendais, c’est vrai». Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, celui qui n’a été titularisé qu’à 4 petites reprises en L1 n’a cependant pas dit son dernier mot et compte bien montrer, au plus vite, son meilleur visage.

Quel avenir pour l’ailier anglais ?

«J’ai beaucoup appris mentalement, le coach sait qu’il y a de jeunes joueurs et il a de l’expérience. La concurrence est élevée ici à l’OM, j’ai toujours cru en moi et le coach croit aussi en moi, il essaie de me pousser tous les jours. Ce que je respecte aussi chez lui, c’est qu’il a dit à la dernière conférence de presse que j’avais été victime du changement tactique. J’essaye de m’adapter, peu importe où je joue, je dois aider l’équipe, montrer mes qualités et être décisif. Je suis quelqu’un qui joue bien sous pression, je pense qu’il y a beaucoup de joueurs comme ça dans l’équipe. Les supporters sont passionnés et attendent beaucoup de nous. On a embrassé cette pression et ils le voient».

Questionné à son tour sur la trajectoire de Rowe, Roberto De Zerbi est d’ailleurs revenu sur ses récentes déclarations au sujet de son protégé. «C’est sûr que quand on défendait à cinq, ça l’a pénalisé. Rowe s’est aussi pénalisé tout seul. Il a eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais il est revenu en forme et il peut être titulaire, parce que sur ses qualités, je n’ai pas de doutes», confiait l’ancien coach de Brighton. Soutenu par Ulisses Garcia, son «pote» de vestiaire avec qui il «prie avant les matchs», Rowe aura, quoi qu’il en soit, profité de ce passage en conférence de presse pour afficher sa détermination et envoyer un message fort à son entraîneur.

Suffisant pour sécuriser son avenir du côté de l’Olympique de Marseille ? «Cette saison est un peu décevante pour moi, mais ce qui me rend heureux c’est que je suis resté disponible pour chaque match. Ce club est vraiment formidable, j’adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir», préférait répondre le principal concerné. En attendant d’en savoir plus sur le futur du numéro 17 olympien, l’OM - tenu en échec par le LOSC lors de la précédente journée - va de son côté tout faire pour sécuriser au plus vite cette 2e place, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des Champions.