PSG : Luis Enrique dévoile une partie de son plan pour le choc face à l’Inter

Qui réussira à préparer au mieux sa fin de saison passionnante ? En Italie, l’Inter est confrontée à un sacré dilemme. Les Nerazzurri ont encore trois matches de Serie A à jouer en plus de la finale de la Ligue des Champions. Trois rencontres que les hommes de Simone Inzaghi doivent jouer à fond pour tenter de ravir la première place du classement de Serie A au Napoli. En France, le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion de L1, mais le club de la capitale a deux finales de coupe à négocier en plus des deux matches de championnat face à Montpellier et Auxerre. Comment faire ? Paris doit-il envoyer une équipe B, voire C, pour ses deux derniers rendez-vous de L1 ? Interrogé cet après-midi, Luis Enrique a expliqué que tout se fera au cas par cas.

« Nous avons un plan établi qui dépend du temps de jeu et des voyages que font les joueurs. Tu dois équilibrer ça pour arriver en condition pour les deux finales qu’il nous reste à jouer en prenant en compte qu’après la finale de la Ligue des Champions, la majorité va aller en sélection nationale. C’est un puzzle à gérer de façon générale et individuelle parce que chaque joueur a besoin d’un plan personnalisé. Le repos est très important pour que les joueurs arrivent frais, surtout mentalement. Nous tenterons de le gérer de la meilleure manière », a-t-il déclaré, avant de préciser que les deux matches de L1 sans enjeu du club serviront à préparer un événement que le PSG ne veut pas rater : la finale de Coupe de France face à Reims (qui se jouera une semaine avant la finale de C1). Une finale qui servira de répétition générale avant Munich.

Déconnecter du foot

« Demain, nous jouons contre Montpellier, ensuite il reste Auxerre. Ce sont deux matches qui vont nous servir pour notre plan. Ces deux matches offrent du temps de jeu pour arriver en condition pour la finale de Coupe de France. Ces matches de Ligue 1 servent aussi à donner du temps de jeu à d’autres, mais il y a de nombreux joueurs, de nombreuses situations différentes que nous gérions de façon différente. (…) Le calendrier me semble parfait, il n’y a rien de mieux qu’une finale pour préparer une autre finale. » Enfin, Luis Enrique a également insisté sur un autre aspect vital pour préparer ces rendez-vous capitaux : la préparation mentale.

« Je ne crois pas que l’être humain doive séparer une chose et l’autre. C’est pour ça qu’on va donner le plus de temps de repos possible, pour qu’ils déconnectent le plus, qu’ils puissent se consacrer à d’autres choses. Footballeur, c’est l’une des meilleures vies, mais c’est dur car d’un autre côté, il y a des choses négatives : ne pas voir le temps, pas de week-end, profiter avec tes amis, de ton conjoint. Malgré les matches, nous pouvons donner des temps de repos. À partir de là, il faut se montrer compétitif pour être prêt au match. » Et certains vont déjà pouvoir déconnecter puisque Paris a mis pas moins de sept joueurs au repos pour le déplacement dans l’Hérault.