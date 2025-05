PSG : 7 joueurs forfaits pour le déplacement à Montpellier !

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire contre Arsenal, le Paris Saint-Germain, d’ores et déjà champion de France, va désormais pouvoir préparer son choc face à l’Inter Milan, le 31 mai prochain. Avant cela, Luis Enrique et son staff comptent bien préserver leurs protégés.

Dans cette optique et «en accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain», a indiqué le club de la capitale ce vendredi. C’est donc avec un effectif très remanié que le PSG se déplacera à Montpellier, ce samedi, lors de la 33e journée de L1.