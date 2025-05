L’avocat du chauffeur qui a renversé 3 supporters du PSG sort du silence

Si la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions a été énormément célébrée dans les rues de la capitale, les festivités ont également été marquées par des heurts et trois supporters rouge et bleu ont été renversés par un véhicule. L’un d’entre eux a d’ailleurs été transporté à l’hopitale en urgence absolue. Aujourd’hui, BFM TV assure que ces jours ne seraient plus en danger. Quant au conducteur, il s’agit d’un chauffeur VTC de 31 ans qui a été placé en garde à vue (celle-ci serait toujours en cours) pour violences avec arme, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Interrogé par les médias, son avocat Me Heidi Dakhlaoui est sorti du silence.

«Ce soir-là, mon client travaillait, il avait un passager dans son véhicule. Celui-ci a été entouré par plusieurs dizaines de personnes. C’est un contexte malheureux. Son client, apeuré, est sorti de la voiture. Il ne s’est pas aperçu qu’il y avait des personnes sous sa voiture. Jamais il ne les aurait percutés volontairement. (…) La foule s’en est prise à lui, il a un carreau de son véhicule qui était sur le point d’exploser. Il a paniqué, il a eu un moment de peur, il n’y a aucune intentionnalité.»