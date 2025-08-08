Abdallah Sima attise les convoitises à un an de la fin de son contrat

Prêté cette saison à Brest, Abdallah Sima (23 ans) a confirmé tout son potentiel. Auteur de 12 buts en 2024/2025, l’attaquant sénégalais s’est notamment illustré en Ligue des Champions, où ses performances ont attiré l’attention de nombreux clubs européens. À un an de la fin de son contrat avec Brighton, Sima est aujourd’hui considéré comme une belle opportunité sur le marché. Plusieurs formations cherchent à avancer sur le dossier dès cet été. En Allemagne, le VfL Wolfsburg et le FC Augsbourg se sont positionnés. En Ligue 1, trois clubs, dont les noms n’ont pas filtré, ont manifesté un intérêt concret.

La suite après cette publicité

En Angleterre, plusieurs gros clubs de Championship sont intéressés, dont Southampton et Ipswich Town. Un club de Premier League, dont l’identité reste confidentielle à ce stade, suit également le dossier avec attention. Un départ dès cet été permettrait à Brighton de récupérer une indemnité sur un joueur en fin de contrat en 2026. Pour les clubs intéressés, c’est l’opportunité de réaliser un joli coup à un prix raisonnable, au regard du rendement affiché par l’ancien joueur du Slavia Prague.