JO 2024 : tensions en tribunes autour du match Mali - Israël

Le tournoi de football des Jeux Olympiques 2024 a débuté ce mercredi et a déjà livré de nombreux enseignements. Alors que l’équipe de France commence sa compétition face aux États-Unis du côté du Stade Orange-Vélodrome de Marseille, du côté de Paris et du Parc des Princes on a eu le droit à Mali-Israël. Un match marqué pas de nombreuses tensions en tribunes.

En effet, une banderole "Free Palestine" a été déployée en tribunes avec des drapeaux palestiniens. Des sympathisants pro-Palestine qui ont eu des accrocs avec les supporters israéliens en tribunes. D’ailleurs, l’hymne israélien a été sifflé au sein de l’enceinte francilienne.