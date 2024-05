Arsenal : Mikel Arteta veut mettre 7 stars à la porte

À l’instar de la saison dernière, Arsenal joue les hauts de tableau en Premier League et reste à la lutte pour le titre. De retour en Ligue des Champions et assuré d’y retourner pour l’exercice 2024-25, Mikel Arteta souhaite avoir une équipe compétitive et capable de jouer sur plusieurs tableaux. Mais pour y parvenir, cela passera par le mercato. Et avant de penser aux arrivées, le technicien espagnol veut préparer une grande lessive cet été.

Comme l’informe le Mirror, Arsenal souhaite écouter attentivement les offres d’au moins sept joueurs de son effectif cet été. Parmi eux, on retrouve Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Sambi-Lokonga et Reiss Nelson. De plus, Cedric Soares, Mohamed Elneny et le gardien remplaçant Arthur Okonkwo vont d’ores et déjà quitter le Nord de Londres à l’expiration de leur contrat en fin de saison.

Gabriel Jesus ne devrait pas partir

Une sacrée liste, qui contient trois nommées de l’Académie Hale End : Nketiah, Smith Rowe et Nelson, qui sont suivis par des clubs de Premier League, mais aussi en Bundesliga et aux Pays-Bas. Le gardien Aaron Ramsdale, sous contrat jusqu’en 2026, est suivi de près par Chelsea et Newcastle United. Leurs départs pourraient rapporter une belle somme d’argent afin de préparer des nouvelles arrivées de classe mondiale d’ici cet été.

En revanche, Gabriel Jesus devrait rester au club, à moins d’un revirement radical, car il reste un joueur apprécié par Mikel Arteta, malgré ses longues blessures au genou. Enfin, l’avenir de Thomas Partey, qui n’aura plus qu’une année de contrat à la fin de la saison, est aussi en discussion, mais la tendance est plutôt à ce qu’il continue avec les Gunners pour le moment. Une révolution se prépare du côté d’Arsenal, à laquelle participera Jorginho, qui vient de rempiler pour une saison de plus.